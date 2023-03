Casal é preso após amarrar e esfaquear uma cadela até a morte - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de março de 2023, 18:45 horas

Um casal foi preso pela prática de maus-tratos e pela morte de um animal. Eles foram capturados após trabalho de inteligência e monitoramento de policiais civis da 66ª DP (Piabetá), nesta sexta-feira (10).

Segundo os agentes, a investigação começou após constatarem imagens nas redes sociais e relatos de testemunhas sobre o caso. Os presos amarraram a cadela de estimação em um pé de acerola e, enquanto o homem segurava o animal, a mulher desferia diversas facadas.

De acordo com as investigações, quatro filhotes do animal também foram mortos e outros sete teriam morrido naturalmente, segundo a mulher detida. Os criminosos colocaram os corpos dentro de um saco na garupa de uma bicicleta e descartaram em local ainda desconhecido.

A ação foi em cumprimento a mandado de prisão preventiva.