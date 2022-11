Casal é preso após furto de lanchonete no Jardim Normândia - Diário do Vale

Casal é preso após furto de lanchonete no Jardim Normândia

Matéria publicada em 14 de novembro de 2022, 19:22 horas

Volta Redonda – Nesta segunda-feira, dia 14, uma equipe do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prendeu um casal após furto em uma lanchonete no bairro Jardim Normândia, na Rua Senador Pinheiro Machado.

O homem e a mulher, de 45 e 28 anos, foram encontrados entre o Jardim Amália I e II, com o material furtado. No total foram encontrados com eles 60 pedaços de contra filé, 12 de mussarela, quatro potes de sorvete, fio 10mm, uma furadeira e um rádio.

Questionados, eles disseram que encontraram os produtos na calçada. Mas, os dois foram vistos por meio de câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) entrando pelos fundos do comércio, por um buraco que ambos fizeram ao derrubarem o exaustor.

Os dois foram levados para a 93ª DP (Volta Redonda) e autuados por furto qualificado a estabelecimento comercial.