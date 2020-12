Casal é preso com drogas em Angra dos Reis

Angra dos Reis – Policiais do 33º Batalhão da PM prenderam na noite dessa quarta-feira, dia 23, uma mulher, de 43 anos, e um homem, de 30, suspeitos de tráfico de drogas em Angra dos Reis. Eles estavam num imóvel no condomínio Minha Casa Minha Vida, no Parque Mambucaba, onde os entorpecentes foram encontrados.

No local foram apreendidas 43 trouxinhas de maconha, uma cápsula de cocaína e uma folha com a contabilidade do tráfico de drogas. Os suspeitos foram levados para a 166ª DP (Angra dos Reis).

Qualquer informação sobre crimes em Angra dos Reis pode ser informada, por meio do 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.