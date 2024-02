Casal é preso com drogas no Vista Alegre, em Barra Mansa

Barra Mansa – Um casal foi preso com drogas na noite deste domingo (18), no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa.

Policiais militares, com informações do Disque Denúncia de que estariam traficando no bairro, foram até a Rua São Pedro. No local, um casal foi preso e com eles foram apreendidos 144 pinos de cocaína, uma tira de maconha, folhas de anotações do tráfico, R$ 70 em dinheiro, dois celulares e material para embalagem de drogas.

A dupla e o material foram encaminhados para a 90ª DP, para registro da ocorrência.

Quem tiver informações sobre a localização de pontos de drogas, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177 (para quem estiver fora da capital)

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.