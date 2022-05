Casal é preso com maconha em Itatiaia

Matéria publicada em 15 de maio de 2022, 08:49 horas

Itatiaia – Uma motorista. de 21 anos e outro jovem de 20, foram abordados por policiais rodoviários federais no sábado, dia 14, na Via Dutra, Km 311, na rotatória do retorno de Penedo, em Itatiaia. Ela, que conduzia um veículo Fiesta, com placa de Resende, informou que estava indo para Festa do Pinhão, em Visconde de Mauá.

Durante a revista, os agentes sentiram forte cheiro de maconha e notaram que os suspeitos estavam nervosos. Os policiais encontraram pequena quantidade da droga e levaram o casal para a Delegacia de Itatiaia, onde eles foram indiciados por posse de droga.

Os suspeitos foram liberados após assinarem um termo circunstanciado comprometendo à comparecer à Justiça quando solicitados.