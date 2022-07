Casal é preso em Angra dos Reis suspeito de abusar de menina de 9 anos

Matéria publicada em 5 de julho de 2022, 17:13 horas

Angra dos Reis – Um casal foi preso na última sexta-feira (1º), no Centro de Angra dos Reis, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 9 anos. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos são o padrasto e a mãe da criança. A informação foi divulgada segunda-feira (4).

Contra o casal foram cumpridos mandados de prisão preventiva por estupro de vulnerável. De acordo com a polícia, o padrasto abusava diariamente da menina com o conhecimento da mãe, que orientava a filha a mentir e negar o que tinha ocorrido para as tias. Além disso, ela ameaçava “quebrar seus dentes e pernas” caso o abuso fosse revelado.

A denúncia foi feita por parentes da menina no final do ano passado. A prisão foi feita por agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Angra dos Reis. O casal já foi encaminhado ao sistema prisional.