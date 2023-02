Casal é preso em Mendes por tráfico de drogas - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2023, 09:36 horas

Segundo a Polícia Militar, homem e mulher estavam com quase 150 tiras de maconha

Mendes – Um homem de 20 anos e uma mulher de 24 foram presos por suspeita de tráfico de drogas na noite de domingo (5) em Mendes. O caso aconteceu na Travessa Tibúrcio Pegado, no Centro. Segundo a Polícia Militar, agentes do 10º BPM foram encarregados de averiguar uma denúncia de tráfico de drogas no local da ocorrência. Ao chegarem à travessa, eles encontraram o casal, que, de acordo com a PM, eram conhecidos por traficar na área.

Durante a revista, foram encontradas na mochila carregada pela mulher um total de 148 tiras de maconha, um pino de cocaína, dois celulares e R$ 52 em dinheiro. De acordo com o casal, as drogas foram adquiridas no bairro Guarajuba, em Paracambi.

Eles foram levados para a 97ª DP, onde foi registrada a ocorrência.