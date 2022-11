Casal é preso na Dutra transportando pistolas e carregadores

Matéria publicada em 6 de novembro de 2022, 12:05 horas

Piraí – Um casal foi preso neste sábado, dia 5, no km 233 da Via Dutra, transportando pistolas. Uma equipe da PRF estava realizando fiscalização de combate ao crime quando abordou um veículo VW/UP Take MCV, com placa de Curitiba/PR, tendo como ocupantes um casal – sendo um homem de 28 anos e mulher, de 31 anos.

Segundo a PRF, durante a abordagem foi notado nervosismo extremo pelo casal e informações desencontradas sobre o motivo da viagem. Foi realizada revista minuciosa no veículo, sendo encontrados 45 carregadores, sendo 30 para 15 munições cada e 15 de alta capacidade para 31 munições cada; e 15 pistolas calibre 9 mm de fabricação israelense da marca EMTAN, modelo RAMON.

As armas e os carregadores estavam escondidos embalados em bexigas de borracha dentro do tanque de combustível do veículo. O homem alegou que receberia 4 mil reais para transportar as armas e carregadores de São José dos Pinhais/PR para a capital do Rio de Janeiro, não passando mais nenhuma informação.

O casal foi preso, o material apreendido e a ocorrência apresentada na 94ª DP (Piraí).