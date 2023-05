Casal é preso por suspeita de tráfico em Paraty

Matéria publicada em 21 de maio de 2023, 08:56 horas

Paraty – Uma informação passada ao Disque Denúncia levou policiais da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) a prender dois suspeitos de tráfico de drogas neste sábado (20). O caso aconteceu em Patitiba. No local, os agentes encontraram uma mulher, de 34 anos, que demonstrou nervosismo ao se deparar com eles. Questionada, ela permitiu a entrada dos policiais em sua casa, onde foram encontrados 22,8g de crack e R$ 57 em espécie. Dentro da residência estava um homem, de 25 anos, que alegou nada saber sobre as drogas encontradas. Diante dos fatos, ambos foram levados para a 167ª Delegacia de Polícia (DP). Eles foram autuados por tráfico de drogas.