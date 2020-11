Casal é preso por suspeita de tráfico

Matéria publicada em 29 de novembro de 2020, 10:54 horas

Casal é preso por venda de drogas (crédito PM)

Três Rios – Policiais do 38º Batalhão da PM, prenderam nesse sábado, dia 28, um homem de 25 anos, e a mulher dele, de 20, suspeitos de tráfico de drogas, em Três Rios. Os agentes disseram que as drogas foram encontradas no imóvel do casal, na Rua Américo Lopes de Morais, no Centro. O imóvel, de acordo com a polícia, era usado com ponto de venda de drogas.

Foram apreendidas 36 trouxinhas de maconha, três tabletes da mesma droga, 30 pinos de cocaína e R$ 900. Dinheiro que os agentes acreditam ser proveniente da venda de entorpecentes.

O casal foi levado para a 108º DP (Três Rios), onde a jovem também ficou presa, porque o marido informou aos policiais, que quando ele não estava em casa, a sua mulher era responsável pela venda dos entorpecentes. Os dois foram indiciados por tráfico de drogas e seriam transferidos para sistema prisional.