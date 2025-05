Casal sul-africano é flagrado com 50 kg de skunk no Galeão

Rio de Janeiro – A Receita Federal apreendeu, na noite de sábado (3), 50 kg de skunk com um casal sul-africano no Aeroporto do Galeão durante uma fiscalização de rotina. O entorpecente está avaliado em cerca de R$5 milhões. Após trabalho de gerenciamento de risco, o homem, de 45 anos, e a mulher, de 28 anos, foram flagrados com 80 pacotes da droga dentro de duas malas. O entorpecente estava armazenado em sacos plásticos e o narcoteste preliminar positivou para skunk.