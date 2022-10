Casal suspeito de aplicar golpe do Pix é preso em Barra Mansa

Matéria publicada em 19 de outubro de 2022, 16:46 horas

Barra Mansa – Um casal foi preso na noite de terça-feira (18) suspeito de aplicar um “golpe do Pix” em uma confeitaria no bairro Ano Bom.

Segundo o delegado de Barra Mansa, Michel Floroschk, eles mandavam um pedido para a loja e enviavam um recibo de Pix falso, montado.

De acordo com a Polícia Civil, durante o mês de outubro, o casal havia aplicado o golpe várias vezes na confeitaria.

O crime só foi descoberto pela proprietária quando ela conferiu as notas e percebeu que os comprovantes de pagamentos enviados durante o mês eram falsos. O prejuízo foi de cerca de R$ 900.

Os dois foram presos pela Polícia Civil após a equipe ir até a residência deles, no Morro do Cruzeiro, acompanhados de um motoboy, que faria a entrega de um pedido feito por eles na mesma confeitaria.

Os agentes encaminharam os dois para a delegacia e eles vão responder por estelionato. Ainda segundo a Polícia Civil, eles podem ter cometido o mesmo crime em pelo menos 18 estabelecimentos.

O delegado faz um alerta aos lojistas para checarem a conta bancária após o recebimento do comprovante de pagamento.