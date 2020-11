Casarão da Fazenda da Grama é destruído após incêndio em Rio Claro

Matéria publicada em 22 de novembro de 2020, 10:29 horas

Rio Claro – O Casarão da Fazenda da Grama, no distrito de Rio Claro, foi destruído na noite de sábado (21), por um incêndio. Para que as chamas fossem controladas foi preciso da presença do Corpo de Bombeiros de Barra Mansa e Volta Redonda. O jornalista Aurélio Paiva publicou uma foto e um vídeo pouco tempo depois que as chamas tomaram conta do imóvel e internautas lamentaram pela perda de um patrimônio histórico da região Sul Fluminense.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas dos quartéis de Volta Redonda, Barra Mansa e de Piraí para combater as chamas, que começaram por volta de 21h. O fogo foi apagado na manhã deste domingo (22). Não foram registrados feridos, segundo os bombeiros. Uma equipe da Defesa Civil de Rio Claro irá ao local para avaliar como ficou a estrutura do imóvel após o incêndio.

As causas do incêndio são desconhecidas. Ele provocou labaredas com mais de 20 metros de altura.

O jornalista Aurélio Paiva escreveu vários artigos sobre a história da família Breves. Em um deles fala sobre São João Marcos, onde Breves tinha um casarão.

O casarão foi a casa de Joaquim Breves, que nos anos Setecentos foi o homem mais rico do Brasil, era chamado “O Rei do Café”. Joaquim dominava de Mangaratiba até Minas Gerais, passando por Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Rio Claro – enfim, dominava toda a região.