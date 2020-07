Casarão do Horto Municipal de Barra Mansa recebe reparos

Matéria publicada em 8 de julho de 2020, 14:37 horas

Barra Mansa – O casarão do Horto Municipal Carlos Roberto Firmino, no bairro Água Comprida, em Barra Mansa, recebeu reparos nesta semana. Funcionários da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável realizaram a reforma no imóvel, que nunca havia passado por intervenções desde a sua inauguração, em dezembro de 1990. O casarão apresentava mofo, infiltrações e telhas quebradas, além de que a via de acesso estava comprometida.

O secretário da Pasta, Vinícius Azevedo, explicou que a iniciativa para a reforma foi da Gerência de Unidade de Conservação.

– O gerente do setor, Douglas Muniz, inconformado com a precariedade do estado de conservação do imóvel solicitou a aquisição do material necessário para a realização da obra. Parte deles foi comprada pela Secretaria de Meio Ambiente e pela Secretaria Municipal de Manutenção Urbana. Alguns foram doados. Assim que os produtos chegaram ao Horto, os funcionários começaram os serviços. A iniciativa contagiou, inclusive, os estagiários que estão auxiliando no replantio de mudas e no atendimento à comunidade – disse.

Para Douglas Muniz, ver a concretização do trabalho é uma grande realização.

– A gente se questiona como ser melhor naquilo que nos propomos a fazer. Acredito que essa iniciativa, embora pequena, já é um bom começo, pois está possibilitando uma melhoria no ambiente local de trabalho e também no atendimento à comunidade. Isso sem falar na economia para os cofres do município, algo em torno de R$ 40 mil – concluiu.