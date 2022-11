Casas na área rural de Valença são atingidas por granizo - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de novembro de 2022, 17:33 horas

Valença- Uma chuva rápida de granizo seguida de ventos fortes ocorrida na tarde da última quinta-feira, 10, foi suficiente para danificar algumas casas na localidade de Santa Inácia, área rural da cidade de Valença.

De acordo com informações da Defesa Civil, com o apoio da Secretaria de Assistência Social, houve registros de danos a oito moradias, principalmente às telhas das casas. Equipes das secretarias estão no local realizando vistorias, avaliaram os danos dos imóveis e, de forma emergencial, levaram doações de telhas, colchonetes, produtos de limpeza e outros itens básicos perdidos na chuva, auxiliando algumas das famílias que tiveram suas casas atingidas.

A energia elétrica já está sendo restabelecida no local por uma equipe da Light, e não houve registro de vítimas em consequência da chuva.