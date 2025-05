Caso de homicídio na Cicuta é transferido para 90ª DP de Barra Mansa

Volta Redonda / Barra Mansa – Allan Oliveira, de 26 anos, assassinado a tiros na tarde desta terça-feira (6) próximo ao antigo campus da UBM na Cicuta, estava no local gravando um clipe musical. A informação é do delegado titular da 90ª Delegacia de Polícia, Bruno Gilaberte, em entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO VALE.

Segundo ele, embora Allan tivesse antecedentes criminais, estaria trabalhando como empresário no ramo musical. O crime ocorreu por volta das 13h, e câmeras de segurança conseguiram flagrar a imagem de dois suspeitos, em uma moto, passando em frente à Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC) às 13h11.

De acordo com Gilaberte, a Polícia já está em posse das imagens. “A princípio, pelo menos duas pessoas estão envolvidas neste crime. Vamos analisar as imagens e dar prosseguimento às investigações”, disse o delegado, que acompanhou pessoalmente a perícia. No local foram encontradas cápsulas de dois calibres diferentes: 9mm e .40.

Inicialmente, as investigações foram iniciadas pela 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), mas, como o homicídio aconteceu em território barra-mansense, o caso foi transferido para a 90ª DP, que dará continuidade à apuração dos fatos.

A Polícia Militar isolou a área logo após o crime, e a perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo de Allan foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda para os procedimentos legais.