Caso iPhone Fantasma

Um ex-empresário de Volta Redonda, que em 2021 deixou na mão centenas (há quem diga milhares) de consumidores que compraram com ele iPhones a preços bem abaixo dos praticados no mercado – e que não foram entregues –, reapareceu esta semana em um município da Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Ele foi reconhecido porque faz parte de uma igreja evangélica e participa do grupo de louvor. O perfil da igreja nas redes sociais postou foto do ex-empresário e acabou recebendo uma enxurrada de comentários de ex-clientes fulos da vida com o calote. O pastor disse que não sabia da história e retirou das redes sociais todos os posts em que o comerciante – que abriu uma nova loja na cidade em que mora agora – aparecia.

Dos males, o menor: pelo menos os prejudicados sabem onde podem recorrer judicialmente para reaver os prejuízos, já que o ex-empresário estava ‘sumido’ há mais de dois anos. Ao DIÁRIO DO VALE, um dos afetados, em Volta Redonda, disse que há um grupo de pessoas que ainda anseia reaver o dinheiro perdido. “Ele está desaparecido daqui e ninguém sabia o paradeiro. E ele estava numa cidadezinha de Minas aí, inclusive ministrando louvor na igreja. E começamos a futucar e descobrimos que além de ele estar nessa igreja, nessa cidade com toda a família, o pastor não sabia de nada”, contou.

Calote I

Pior. Segundo a pessoa ouvida pelo DIÁRIO DO VALE, até loja online o ex-empresário abriu. “Estava fazendo rifa, essas rifas que têm no Instagram, fazendo rifa valendo Pix, valendo carro, valendo celular, enfim”, relatou, acrescentando que a sensação é de revolta. “A gente não sabe nem em que pé isso anda na justiça, né?”, acrescentou.

Calote II

Á época do calote, houve quem tenha perdido até R$ 45 mil na compra de telefones celulares que nunca foram entregues. A justificativa da loja, na ocasião, foi de que havia dificuldade de importação dos produtos e também falta de fornecimento dos aparelhos na quantidade necessária. Ê, lasqueira!

E aí, CSN?

A CSN vai antecipar para esta sexta-feira (5), o pagamento do abono salarial aos Metalúrgicos da CSN Porto Real e da CSN Araucária. Em Volta Redonda, houve uma reunião ontem entre o Sindicato dos Metalúrgicos e a CSN. O sindicato apresentou uma proposta. Foi uma reunião de praxe, para cumprir tabela.

A pergunta que corre na Usina Presidente Vargas é: quando a CSN apresentará sua contraproposta para os trabalhadores da Usina Presidente Vargas?

Multa em dobro por corrupção

A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou projeto que determina que aplicação de multa em dobro para agentes públicos condenados por peculato, corrupção passiva ou concussão. A penalidade deverá ser o dobro do desvio ou da vantagem indevida.

A legislação atual prevê que as multas devem ser calculadas pelo juiz. De acordo com a relatora, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), estão limitadas a R$ 7,1 milhões, o que seria insuficiente para coibir o crime, conforme a parlamentar.

O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça.

Novo Tucano em VR

O ex-prefeito Samuca Silva assumiu o Diretório Municipal do PSDB, em Volta Redonda.

Ele foi nomeado como presidente do diretório nesta segunda-feira (1º).

O convite foi feito pelo presidente nacional do partido e ex-governador de Goiás, Marconi Perillo.A pergunta é: será o ex-prefeito quer disputar as eleições de 2024 após o fiasco de 2020?

Parabéns

O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, reuniu representantes de diversas secretarias municipais a fim de parabenizá-los pela conquista na 12ª edição do “Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora”, promovido pelo Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), na categoria “Cidade Empreendedora”. A premiação foi entregue na última semana, na cidade do Rio de Janeiro, em solenidade que também colocou Volta Redonda entre os três municípios do estado finalistas na categoria “Inclusão Produtiva”.

Inaugurações Angra

A prefeitura de Angra dos Reis entrega, nesta quarta-feira (3), o Complexo de Saúde do Parque Mambucaba, que inclui a Clínica da Família Cirene de Almeida França, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e um Ambulatório Médico (AME). A inauguração da unidade ocorrerá às 16h30.

Às 9h, haverá a entrega Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) de Jacuecanga, que funcionará na rua Rua Cassarongongo, 52. Logo após, às 11h, a pauta será cultural: o Teatro Municipal Dr. Câmara Torres sediará a abertura oficial da Festa Divino, que tradicionalmente movimenta o cenário cultural e religioso de Angra dos Reis.

Câmeras Inea

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) iniciou, na segunda-feira (1º), o uso de 96 câmeras corporais portáteis e de GPS veicular para as atividades de fiscalização ambiental no estado. Com a ação, o Governo do Estado dá continuidade à implantação do Programa Estadual de Transparência em Ações de Segurança Pública, Defesa Civil, Licenciamento e Fiscalização.

O valor total de investimento é de R$ 1,2 milhão. O contrato prevê 142 câmeras. Os equipamentos serão usados pelos agentes da Diretoria de Pós-licença e Fiscalização do Inea, além das oito superintendências regionais do órgão. O presidente do Inea, Renato Jordão, lembrou que 72 câmeras serão distribuídas por todo o Estado do Rio e 24 delas vão estar localizadas na capital.

Maus-tratos

O acorrentamento permanente de animais poderá ser tipificado como abuso ou maus-tratos e incluído no Código Estadual de Proteção aos Animais – Lei 3.900/02. É o que propõe o Projeto de Lei 1.912/20, de autoria do deputado Danniel Librelon (REP), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta terça-feira (2), em segunda discussão. A medida seguirá para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

Hospitais

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em segunda discussão, nesta terça-feira (2), o Projeto de Lei 1.324/15, de autoria do deputado Samuel Malafaia (PL), que autoriza doação de entidades civis, pessoas físicas e jurídicas às unidades públicas de saúde fluminenses. O texto segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

De acordo com a proposta, os hospitais também poderão receber doações de instituições religiosas, clubes e associações. O objetivo é auxiliar a sanar possíveis faltas de medicamentos e serviços.

Só elogios

“O Prefeito Neto realizou um sonho que a nossa categoria tem a nível nacional. Que bom seria se todos os governantes estendessem aos aposentados os reajustes empregados aos trabalhadores da ativa! O nosso Prefeito está dando um exemplo de reconhecimento a todos os demais administradores públicos e está de parabéns!”

A afirmação é do presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, Ubirajara Vaz, e foi feita assim que tomou conhecimento do pacote anunciado pelo prefeito Antônio Francisco Neto para valorização dos servidores municipais. O percentual de aumento de 7% foi concedido tanto aos ativos quanto aos inativos, alcançando ainda os pensionistas.

Ubirajara disse, ainda, que o prefeito fez uma reparação histórica, ao retomar o pagamento da Cesta Básica para todos os inativos e pensionistas. Por decisão da gestão anterior, os valores para ajudar na alimentação estavam congelados ou suprimidos dos contracheques da categoria.