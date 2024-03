Caso Marielle: Governo do Estado do Rio se manifesta sobre prisões da PF

Estado do Rio – Na tarde deste domingo (24), o Governo do Estado do Rio enviou à imprensa uma nota na qual assegura que a Corregedoria Geral Unificada vai apurar a conduta dos policiais supostamente envolvidos no assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes.

Leia na íntegra:

“O Governo do Estado vem desde cedo acompanhando a operação da Polícia Federal, inclusive três delegados da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil, escolhidos em comum acordo com a PF, acompanharam as diligências que envolvem dois delegados e um comissário.

O desfecho do brutal assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes é um passo importante para enfrentarmos o crime organizado em nosso estado. A participação, seja qual for, de agentes públicos neste crime, será rigorosamente apurada para que sejam punidos exemplarmente.

A Corregedoria Geral Unificada, sob a liderança do desembargador Antônio José Ferreira Carvalho, vai apurar a conduta destes policiais com o devido rigor necessário. Continuamos apoiando as instituições para o desfecho final desse crime!“.

Entenda o caso

A Polícia Federal deflagrou neste domingo (24) a Operação Murder Inc., que é parte da investigação que apura os homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, além da tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves. A ação conta com a participação da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público do Rio de Janeiro.

Foram presos durante a ação o deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ), o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio e irmão do deputado, Domingos Brazão, e Rivaldo Barbosa, o ex-chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Estão sendo cumpridos três mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, todos na cidade do Rio de Janeiro.

A ação conta ainda com o apoio da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e da Secretaria Nacional de Políticas Penais, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e tem como alvos os autores intelectuais dos crimes de homicídio, de acordo com a investigação. Também são apurados os crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. Com informações da Agência Brasil.