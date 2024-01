Casos de dengue crescem 587% no estado do Rio de Janeiro

Estado do Rio – Nas três primeiras semanas de janeiro, o estado registrou 9.963 notificações de casos prováveis da doença, representando um crescimento de 587% em relação ao mesmo período de 2023. Oito das nove regiões do estado estão com números de vítimas acima da média, enquanto Resende, Itatiaia e Rio das Ostras aparecem com alta acima do esperado.

O novo panorama da dengue também revela que os municípios que mais se destacam em número de casos, por região, incluem Angra dos Reis, Itatiaia, Resende, Volta Redonda, Piraí e Três Rios. Nesta sexta-feira (26), o governador Cláudio Castro e a secretária de Estado de Saúde (SES), Cláudia Mello, apresentaram o Plano Estadual de Combate à Dengue, que prevê ações diárias de enfrentamento à doença envolvendo o uso de tecnologia, qualificação e apoio aos 92 municípios do estado.

De acordo com a administração estadual, foram adquiridos equipamentos e insumos a serem distribuídos a cidades com maior incidência de casos para montagem de 80 salas de hidratação, que terão capacidade para atender, ao todo, até oito mil pacientes por dia. O investimento envolvido alcança R$ 3,7 milhões. O estado também poderá converter 160 leitos de nove hospitais para tratamento da doença, como ocorreu durante a pandemia da covid-19.

Outra iniciativa envolve o treinamento de dois mil médicos de emergências e profissionais de saúde dos 92 municípios, visando garantir o diagnóstico mais preciso e o tratamento correto, além de capacitação no atendimento às gestantes infectadas.

O governador afirmou, também, que o Plano Estadual Combate à Dengue não começou agora. “Realizamos ações diárias para reduzir o impacto da doença. No Brasil, nos primeiros doze dias de 2024, foram notificados mais de 120 mil casos prováveis de dengue. Estamos atuando em apoio aos municípios, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde. O governo está preparado para receber e distribuir as vacinas e todo o suporte está sendo dado para a população”, salientou.

A secretária de Estado de Saúde (SES), Claudia Mello, informou que está sendo feito um monitoramento diário – em tempo real – da incidência de casos de dengue em todas as cidades do estado, por meio do Centro de Inteligência em Saúde (CIS).

“Essa leitura de dados pelos técnicos da saúde é que permite ao governo direcionar as ações necessárias para conter o avanço [da doença] e garantir cuidado à população”, frisou. Alertou, contudo, que é fundamental que as prefeituras atuem com o governo do estado nessa tarefa “e nos informem suas necessidades para que possamos agir rápido e apoiá-las com envio de equipamentos e insumos e promovendo treinamento de suas equipes”, acentuou Claudia.

CIRCULAÇÃO

No Rio de Janeiro, circulam os sorotipos 1 e 2 do vírus que causa a dengue. Foi identificado um caso do sorotipo 4, mas sem circulação. O tipo 3 já está em circulação em Minas Gerais e São Paulo, e não é registrado no Rio desde 2007.

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde está monitorando os sorotipos circulantes nas rodovias que fazem a integração com outros estados do Sudeste. As amostras dos mosquitos são enviadas ao Laboratório Central Noel Nutels (Lacen).

A Organização Panamericana de Saúde (Opas) realizou capacitação teórica e prática com equipe da SES-RJ, simulando resposta a uma possível epidemia. O treinamento incluiu apoio às prefeituras na elaboração de seus planos de contingência.

VACINA

Segundo o Ministério da Saúde, a vacina contra a dengue chegará à população a partir de fevereiro. Em um primeiro momento, serão contemplados os municípios de grande porte com alta transmissão do vírus nos últimos dez anos. O público-alvo é formado por crianças e jovens de 10 a 14 anos, e o esquema vacinal é de duas doses, com intervalo de três meses.

BARRA MANSA PROMOVE 2ª EDIÇÃO DO ‘BOTA FORA DENGUE’

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM) realizaram nesta sexta-feira (26), no bairro Paraíso de Cima, a segunda edição do ‘Bota Fora Dengue’. A ação visa combater o surgimento e a proliferação do mosquito Aedes aegypti, agente causador da dengue, Zika e Chikungunya, através do serviço de coleta de objetos e materiais que acumulam água e não estão sendo utilizados pelos moradores.

A médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, falou sobre a importância de promover ações desse tipo na prevenção da dengue e de outros problemas. “O Bota Fora, por meio da remoção e coleta de itens sem utilização, é uma grande oportunidade de prevenir o surgimento de insetos, roedores e animais indesejados nos terrenos e nas casas, além de colaborar para que os mosquitos transmissores de doenças não se reproduzam nesses locais que possam estar acumulando água parada”, ressaltou.

“Durante os três primeiros meses do ano, a cidade é atingida por um volume muito grande de chuva e, com isso, os riscos dos focos de dengue aumentam. Essa atividade de coleta é exatamente para evitar que isso aconteça. Muitas pessoas acumulam ou têm algum material em casa que não sabem onde vão colocar e acabam deixando no quintal de qualquer forma. Nós pedimos para colocarem esses materiais inservíveis, que possam ser futuramente ou atualmente um ponto de foco de dengue, para que a gente possa recolher, evitando assim a proliferação do mosquito”, disse o coordenador da CRS (Coordenadoria de Resíduos Sólidos) do Saae, Vinícius Paiva, lembrando que as denúncias sobre residências e terrenos que apresentem condições favoráveis ao desenvolvimento do Aedes aegypti podem ser feitas à Vigilância Ambiental pelo telefone: (24) 3512-0722.