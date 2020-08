Castramóveis de Itatiaia entram em fase final para entrega e iniciarão atendimentos em setembro

Matéria publicada em 14 de agosto de 2020, 13:51 horas

Itatiaia – O secretário municipal de Saúde, Carlos Magno Goulart, afirmou que o castramóveis de Itatiaia poderão iniciar atendimentos a partir da segunda quinzena de setembro. A prefeitura divulgou a nova etapa do processo de implantação do equipamento do município. Após a licitação, o projeto segue para a fase final antes da entrega, com a revisão e testes de montagem, instalação de equipamentos e identificação visual.

— Este é mais um sonho que está prestes de se tornar realidade. Neste momento nós estamos na fase de montagem e pintura do carro. O equipamento ficará pronto no início da segunda quinzena de setembro e poderá atender com eficácia essa demanda de controle de natalidade dos nossos animais. — declara o secretário municipal de Saúde, Carlos Magno Goulart.

Ainda segundo a Secretaria de Saúde, também está previsto para o próximo mês a convocação de novos médicos veterinários, pelo último concurso realizado.

A equipe de Vigilância em Saúde Ambiental acompanhou todo o projeto que foi desenvolvido em parceria com a Secretaria de Planejamento. Os dois veículos adaptados, que ficarão equipados e prontos para circularem de forma itinerante, contarão com quatro salas de atendimento para realização tanto de consulta, quanto de procedimentos cirúrgicos, para controle populacional de natalidade de cães e gatos.

Morte por Covid-19

A Secretaria de Saúde também atualizou os casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, destacando que Itatiaia chegou a seis óbitos causados pela doença, mas não deu detalhes sobre a vítima fatal. Até o momento, 268 casos confirmados, sendo 233 já recuperados, além de 357 casos suspeitos da doença foram descartados.

Além disso, foram identificados 1.334 casos leves de Síndrome Gripal, dos quais 1.124 já receberam alta do isolamento. A Secretaria Municipal de Saúde ainda monitora e aguarda o resultado de 13 pacientes com suspeita da doença.

O balanço ainda indica que os bairros com mais casos do novo coronavírus são Jardim Itatiaia (44), Vila Pinheiro (26), Campo Alegre (25), Penedo (23), Centro (19), Vila Odete (18), Vila Flórida (16), Country Club (14), Nova Conquista (14), Vila Magnólia (13), Vila Maia (8), Vila Martins (6), Vila Paraíso (6), Maromba (4), Jardim Manchete (4) e Vila Esperança (3).

Outras localidades como Jardim Paineiras e Parque Nacional registraram duas ocorrências do vírus. Já os bairros Vila Niterói, Jardim Lugano, Jardim das Rosas e Jardim Martinelli confirmaram apenas um infectado.