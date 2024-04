Castramóveis de Resende funcionam em mais duas localidades

Resende – A Prefeitura estacionou os castramóveis de Resende em duas localidades nesta segunda-feira (08). Os moradores de Visconde de Mauá e de São Januário poderão fazer os atendimentos das 9h às 16h nas duas localidades.

O castramóvel é itinerante e consiste na triagem, marcação e realização das cirurgias de castração. Para que o processo seja iniciado, o tutor do cão ou do gato deve ser maior de 18 anos, apresentar um documento oficial com foto e o comprovante de residência.

– É importante reforçar que os animais precisam estar bem de saúde, sem apresentar enfermidades, e ter, pelo menos, seis meses de vida para passar pela castração. Quando o animal é castrado, ele previne doenças, aumenta o tempo de vida e ainda diminui o número de animais abandonados – disse o secretário de saúde Jayme Neto.

Os castramóveis ficam em São Januário até 25 de abril e em Visconde de Mauá até dia 30.

Além do castramóvel, as cirurgias também acontecem no Centro de Controle de Zoonoses. Para mais detalhes, o telefone do CCZ é (24) 3381-9802. O atendimento também pode ser feito de maneira presencial, na Rua Eurídice Paulina de Almeida, nº 415, no bairro Vicentina II, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.