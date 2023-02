Castramóvel chega à Fazenda da Barra II, em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2023, 12:43 horas

Ao todo, 250 senhas serão entregues hoje (9) e amanhã (10), entre 9h e 15h, na Rua F, ao lado do PSF da Barra II, para cães e gatos com, no mínimo, seis meses de vida

Resende – A Prefeitura de Resende iniciou hoje (9), o agendamento de castrações de cães e gatos, na Rua F, na Fazenda da Barra II, ao lado do posto de saúde do bairro. O período para as inscrições vai até amanhã (10) e funciona entre 9h e 15h. Ao todo, 250 senhas serão distribuídas.

Para cadastrar seu cão ou gato, os tutores dos animais devem ser maiores de 18 anos e apresentar um documento de identidade com foto. Além disso, também é necessário um comprovante de residência dos bairros Fazenda da Barra II ou III.

Para que os animais passem pela triagem, é importante que o animal tenha, pelo menos, seis meses de vida e esteja em boas condições de saúde, sem enfermidades. A castração não é permitida para cachorros com canina braquicefálica, condição de cães que têm o focinho achatado ou curto.

“A castração é um gesto fundamental para a saúde pública e também é um gesto de amor ao animal. O cão ou gato não castrado pode acabar se reproduzindo com outro animal e por vezes os filhotes acabam ficando na rua. Isso também aumenta a chance de doenças para os seres humanos”, explicou o diretor do Hospital Público Veterinário, Felipe Quinane.

