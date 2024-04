Castramóvel chega a Visconde de Mauá nesta segunda-feira (8)

Resende – O castramóvel da Prefeitura de Resende estaciona em Visconde de Mauá para contemplar cães e gatos da localidade. Os tutores interessados em iniciar o processo de castração devem procurar o veículo nesta segunda-feira, dia 8, das 9h às 16h, em frente ao posto de saúde de Visconde de Mauá.

A iniciativa consiste no processo de triagem e marcação das cirurgias de castração. De acordo com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), os tutores interessados devem preencher os seguintes requisitos: ser maior de 18 anos, apresentar um documento oficial com foto, cartão do SUS, além do comprovante de residência da região de Visconde de Mauá.

“O castramóvel chegou em Visconde de Mauá para facilitar o acesso dos tutores desta região ao procedimento de forma gratuita. A castração é fundamental não apenas para controlar a população de animais, mas também para promover a saúde e bem-estar. Além de prevenir doenças e comportamentos indesejados, a castração contribui para uma sociedade mais responsável e compassiva em relação aos animais”, disse o secretário de Saúde, Jayme Neto.

Vale reforçar que para que os animais possam passar pela castração, é necessário que ele tenha, pelo menos, seis meses de vida e esteja e boas condições de saúde, sem enfermidades.