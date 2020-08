Castramóvel de Angra muda de local após furtos nos registros de água e cabos de fio de luz

Matéria publicada em 29 de agosto de 2020, 15:01 horas

Angra dos Reis – O Castramóvel, instalado no Cais de Santa Luzia, no Centro, mudou de local após ter os registros de água e os cabos de fios de luz, de 30 metros, furtados nos dois primeiros fins de semana de funcionamento, em Angra dos Reis. Agora, a unidade funciona no estacionamento da prefeitura, rua sem saída, entre a biblioteca municipal e a Praça Zumbi dos Palmares, segundo portão à direita.

O Castramóvel funciona das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira. Atendimentos aos animais são feitos apenas com agendamento prévio. Mais informações pelo telefone (24) 3377-4527.

– Como é um bem adquirido pelo governo municipal e de bastante valor, a solução foi procurar um local com mais segurança para o Castramóvel, que está atuando no estacionamento da Prefeitura de Angra desde 17 de agosto, da mesma maneira que funcionava antes – explica a médica veterinária que é diretora do Departamento de Bem-estar Animal.

Em datas e local ainda a serem estabelecidas, será montado um espaço na Praça Codrato de Vilhena – Praça do Papão – para efetuar o cadastro de animais com tutores. A ação ainda não foi realizada porque, em consequência dos furtos, as cirurgias já marcadas sofreram atrasos, e agora está sendo cumprido o cronograma da agenda dos animais de rua que já haviam sido inscritos.

– O Castramóvel vai continuar realizando a castração de animais de rua e, a partir de setembro, de animais com tutores. O cadastro será determinado por localidade, sendo iniciado no Centro e nos Morros, posteriormente, em outros bairros. Qualquer animal entre seis meses e 10 anos de idade pode ser castrado, cães e gatos, machos e fêmeas, desde que sejam vira-latas, já que, nesse primeiro momento, a prioridade são os animais sem raça definida – declara a médica veterinária.