Castramóvel faz mil atendimentos no Parque Mambucaba

Matéria publicada em 24 de maio de 2022, 18:23 horas

Bracuí, Frade, Japuíba e Belém serão os próximos bairros a receber o mutirão de castração de cães e gatos

Angra dos Reis- Na última semana, o Instituto do Ambiente de Angra dos Reis (Imaar), por meio da Superintendência de Bem-Estar Animal, realizou um mutirão de castração de cães e gatos no Parque Mambucaba. Mil animais foram castrados, total que ficou em acordo com o número previsto. O trabalho começou na segunda-feira dia 16, e terminou na sexta-feira, dia 20. Além do Parque Mambucaba, o Castramóvel atendeu também moradores do Sertão de Mambucaba, Morro da Boa Vista, Vila Histórica, Praia Vermelha, Praia Brava e Guariba. Os próximos bairros a receberem o mutirão de castração animal serão Bracuí, Frade, Japúíba e Belém.

“O trabalho foi um sucesso. Todos os animais saíram com roupa cirúrgica e medicamento de pós-operatório. Foi muito legal”, avaliou Karen Ururahy, medica veterinária que trabalhou no mutirão.

Os atendimentos foram feitos no Ciep 495 Guignard, para cães e gatos de rua e também com tutores, machos e fêmeas, entre 4 meses e 8 anos de idade, com ou sem raça e de diversos pesos. A superintendente de Bem-Estar Animal Lia Freitas, explica a importância dos mutirões de castração:

– Essa ação é fundamental para que possamos manter o controle da quantidade de animais, por meio da esterilização. Ela é voltada tanto para animais de rua quanto os domésticos, porque muitas vezes pessoas que têm animais em casa não fazem a castração, daí esses animais procriam fora de casa e os filhotes crescem abandonados nas ruas, aumentando o número de animais de rua. O ideal é que todos sejam castrados para evitar esse tipo de procriação. A castração também ajuda a evitar doenças – explica Lia.

Bracuí, Frade, Japúíba e Belém são os próximos bairros que receberão a visita do Castramóvel. Para o cadastramento, o tutor/cuidador deverá comparecer munido de documentos originais e xerox de RG, CPF e comprovante de residência. Como os animais de rua não têm tutores, os cuidadores e demais pessoas da comunidade, que ficam responsáveis pelos cuidados com os animais, também respondem pelos papeis do cadastramento para a castração.

Vale destacar que no dia do cadastramento não é necessário levar o animal. As datas para cadastramento e mutirão de castração já estão definidas (confira abaixo). Mais informações, como horários e locais, serão definidas e divulgadas nos próximos dias.

BRACUÍ

Cadastro: 28 de junho

Mutirão: de 6 a 9 de julho

FRADE

Cadastro: 29 de junho

Mutirão: de 6 a 9 de julho

JAPUÍBA

Cadastro: 30 de junho

Mutirão: de 11 a 14 de julho

BELÉM

Cadastro: 1º de julho

Mutirão: de 11 a 14 de julho.