Castramóvel segue para o bairro São Sebastião

Matéria publicada em 27 de maio de 2023, 09:25 horas

Volta Redonda – O castramóvel de Volta Redonda encerrou nesta sexta-feira (26) os atendimentos no Açude – primeiro bairro contemplado com o projeto de bem-estar animal. Lá, foram disponibilizadas 160 vagas de castração gratuita para cães e gatos

O segundo bairro a ser beneficiado, de acordo com a prefeitura, será o São Sebastião. As inscrições para castrar os animais da localidade começarão a partir desta segunda-feira (29) no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) São Sebastião, das 8h às 16h.

Serão oferecidas 100 vagas divididas da seguinte forma: 20 vagas para cadelas de até 20 kg; 40 vagas para machos (cão e gato); 40 vagas para gatas (fêmea). As cirurgias começarão no dia 15 de junho (quinta-feira), e o castramóvel vai ficar no São Sebastião até o dia 29 de junho.

A coordenadora da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Janaina Soledad, relembrou que as inscrições são exclusivas para os moradores do bairro. “Pedimos que os moradores que forem fazer a inscrição que levem o seu animal no dia e horário agendados e evitem faltas. Antes da castração, os animais passam por uma avaliação criteriosa pelo médico veterinário para evitar qualquer tipo de risco à saúde do cão ou gato. Animais a partir de seis meses de idade já podem ser castrados, ressaltamos ainda que o castramóvel Volta Redonda atende animais de até 20kg”, explicou a coordenadora.