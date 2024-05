Castramóvel Volta Redonda deve atender mais de 100 animais do Vila Rica e Jardim Tiradentes

Volta Redonda – O Castramóvel Volta Redonda iniciou nesta sexta-feira (10), o atendimento no bairro Vila Rica, e a iniciativa também beneficia cães e gatos do Jardim Tiradentes e Vista Verde.

A estimativa da prefeitura é que cerca de 160 pets sejam castrados, gratuitamente. Ainda restam 61 vagas, divididas da seguinte forma: 37 destinadas para gatas; 15 para machos, sendo cão ou gato; e nove para cadelas.

Os tutores interessados em castrar o seu animal de estimação devem procurar pessoalmente o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Vila Rica, localizado na Estação Cidadania, para a inscrição de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Os próximos bairros atendidos já foram definidos pela Vigilância Ambiental, sendo eles: Siderópolis, Casa de Pedra e Nova Esperança.

A coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad, explica que o Castramóvel Volta Redonda atende cães e gatos de até 20 quilos a partir dos seis meses de vida.

“As cirurgias vão até o dia 29 de maio no bairro Vila Rica. Se você, morador, ainda não fez o cadastro do seu animal, basta procurar o Cras do bairro e realizar o agendamento. Se você já fez, é importante trazer o seu cão ou gato, respeitando as orientações da equipe. Venha no dia e horário agendado. A castração é um ato de amor, que visa a saúde tanto dos animais quanto das pessoas”, disse, acrescentando uma novidade: no sábado (18), também haverá atendimento no Castramóvel.

Soledad ainda reforça que, antes da castração, os animais passam por uma avaliação do médico veterinário – que observa as condições clínicas –, e, estando apto para o procedimento, o cão ou gato entra para a cirurgia.

“A castração é um procedimento simples, com duração de aproximadamente 40 minutos, mas que requer cuidado. Os tutores saem daqui com as orientações do pós-operatório, que devem ser seguidas”, comenta Janaína Soledad.