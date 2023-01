Castro anuncia ampliação do número de vagas de concurso da Polícia Civil - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2023, 19:27 horas

Todos os aprovados nos concursos de 2022 serão chamados. Formação começa neste semestre

Rio de Janeiro – O Governador Cláudio Castro anunciou nesta terça-feira (3) que todos os 561 aprovados nos concursos da Polícia Civil de 2022 serão chamados. Foram autorizadas mais 66 vagas para delegado, 62 para perito legista e 33 para perito criminal, além das vagas previamente existentes nos respectivos editais. A autorização foi dada diretamente ao secretário de Polícia Civil, Fernando Albuquerque, durante a primeira reunião do ano com o comitê de segurança pública do estado.

– Essa ampliação foi possível graças a um grande trabalho de gestão do estado, que voltou a ficar no azul. E com isso também vamos ampliar o trabalho de investigação da Polícia Civil, combatendo a impunidade e levando uma segurança pública de maior qualidade para quem mora e tem negócios no Rio – ressaltou o governador.

Os aprovados ingressarão na Academia de Polícia Sylvio Terra para iniciar o curso de formação profissional. A formação prática e teórica leva em média cinco meses para as carreiras contempladas no concurso. A expectativa é que no segundo semestre deste ano os candidatos sejam nomeados e lotados para trabalhar nas unidades da Polícia Civil – uma avaliação interna será feita para identificar os locais que mais necessitam de reforço.

– É fundamental que possamos garantir o direito de ir e vir das famílias que moram no nosso estado, dos turistas que vêm nos visitar, do nosso comércio. A segurança pública é transversal, importante para todos – concluiu Cláudio Castro.