Castro anuncia investimentos de R$116 milhões em melhorias ambientais

Estado do Rio – O Governo do Rio anunciou, nesta sexta-feira (4), o investimento de R$ 116 milhões na segurança hídrica do sistema do Guandu, que é responsável pelo abastecimento de mais de 9 milhões de pessoas. As ações previstas visam dobrar o saneamento rural em oito municípios, por meio da segunda fase do programa Sanear Guandu, e ampliar de 34 para 117 os pontos de análise da qualidade e da quantidade de água nos mananciais do Guandu.

Além disso, mais R$ 16 milhões serão destinados à expansão de monitoramento hídrico que impactará a qualidade e segurança dos mananciais do sistema. Entre os municípios, o Sul Fluminense está representado Rio Claro, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira e Vassouras.

Dentre as intervenções em parceria com o Comitê Guandu-RJ na nova etapa, estão também a continuidade ao processo de finalização dos vazadouros de resíduos na região e a concretização do Rio de Janeiro como estado com o maior monitoramento hídrico do Brasil, um marco histórico.

“Esta é uma agenda que tem permeado todas as nossas cidades. Temos obras de infraestrutura nos 92 municípios, maquinário do Limpa Rio rodando o estado inteiro. Isso demonstra o nosso respeito, e que a iniciativa vai além de uma pauta, é uma agenda que está dando resultado. Esse marco e os novos investimentos são resultados diretos dos esforços do Governo do Estado em universalizar o acesso ao saneamento básico em todo o Rio de Janeiro”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Todos os recursos a serem aplicados têm origem no Fundo Estadual de Recursos Hídricos e foram disponibilizados pelo Instituto Estadual do Ambiente para o Comitê Guandu-RJ, que repassará o valor aos executores do projeto, a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e o Inea.

Em cerimônia no Palácio Guanabara, o Governo do Estado lançou também o Observatório da Bacia do Guandu, iniciativa que irá implementar a mais completa e eficaz rede de monitoramento hídrico do país com 83 novas estações e sensores. A expansão irá otimizar a garantia de qualidade e quantidade de água nos mananciais do sistema responsável por abastecer mais de 9 milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro.

Com os novos equipamentos, serão 117 pontos de monitoramento na bacia. A expectativa é que, a partir das instalações, sejam gerados novos dados sistemáticos para auxiliar os atores e entes que têm responsabilidade ou ação sob a gestão de recursos hídricos.

Após a atualização, o Estado do Rio de Janeiro irá dobrar a indicação mínima da Organização Meteorológica Mundial de pontos por área e será o estado com o maior e mais denso monitoramento hídrico do Brasil. O projeto será executado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Saneamento rural e gestão de resíduos

Dos investimentos previstos, R$ 60 milhões serão destinados a obras para levar coleta e tratamento adequado de esgoto a 6 mil famílias em áreas rurais de Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Seropédica, Rio Claro, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira e Vassouras. As residências receberão unidades de tratamento individuais, como fossas biodigestoras. Todo o projeto, que abrangerá 72 áreas da Bacia Hidrográfica do Guandu, visa melhorar a qualidade e a disponibilidade hídrica da população abastecida na região.

O Sanear Guandu é um programa voltado para as regiões periurbanas dos municípios, e foi idealizado por meio de um diagnóstico das necessidades de esgotamento sanitário dessas áreas dos 15 municípios da região. Trata-se da maior iniciativa de esgotamento sanitário em áreas não urbanas do país, beneficiando mananciais que abastecem cerca de 10 milhões de pessoas. Os lançamentos aconteceram durante as comemorações dos 23 anos do Comitê do Guandu no Palácio Guanabara.

Com o objetivo de dar continuidade ao fim dos vazadouros de resíduos no estado, o Governo do Estado investirá R$ 40 milhões em planos e obras para o encerramento e monitoramento de áreas em processo de desativação em Japeri, Mendes, Eng. Paulo de Frontin, Paracambi, Mangaratiba e Miguel Pereira. A Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade continua empreendendo esforços para a destinação adequada dos rejeitos em todo o Rio de Janeiro.

“A parceria do Governo do Estado com os municípios tem sido essencial para executarmos, de forma simultânea, todas essas intervenções que já trazem resultados muito positivos para a população fluminense. O saneamento básico e a qualidade ambiental são direitos fundamentais a todos os seres humanos”, afirmou o Secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

Entrega do Plano Diretor Florestal da Região Hidrográfica II