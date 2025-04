China – O governador Cláudio Castro apresentou as oportunidades e vantagens para empresas chinesas se instalarem e ampliarem seus negócios no estado do Rio de Janeiro, como sua economia consolidada, infraestrutura logística avançada com portos e aeroportos, além de um mercado consumidor responsável por 40% do total nacional. A reunião com o Conselho Chinês para Promoção de Investimentos Internacionais, organização com mais de 300 empresários, aconteceu nesta quinta-feira (17), em Pequim.

“Apresentei aos membros do conselho os resultados da nossa acertada política de atração de investimentos. O Rio de Janeiro oferece um ambiente propício para expansão e inauguração de empresas, com credibilidade internacional, estrutura jurídica e regulatória sólidas e aprimoramento da legislação tributária, com benefícios fiscais”, afirmou o governador.

Empresas dos setores de petróleo, energia, transporte, saúde e finanças, como a CNOOC, State Grid, CRRC e Genertec, trocaram informações com a comitiva do Governo do Estado. Na reunião, o governador destacou a capacidade do Rio para receber os mais diversos tipos de negócios. Atualmente, o Rio está em segundo lugar no ranking das exportações (13,56%) e na 3ª posição nas importações (10,56%) do Brasil.

“O Rio de Janeiro está preparado economicamente. Hoje, somos responsáveis por 20% da arrecadação nacional, R$ 460 bilhões por ano. O estado é ainda o segundo maior gerador de empregos. Em fevereiro de 2025, por exemplo, registramos aumento de 85,5% nos postos de trabalho, em comparação com o mesmo período de 2024. O PIB fluminense também está em pleno crescimento há anos. Em 2022, alcançamos a casa dos trilhões e 11,4% do PIB do Brasil está no Rio de Janeiro. Em 2025, a expectativa de aumento é de 3,3% em relação ao ano passado”, explicou Castro.

A infraestrutura logística do estado, que conta com 10 portos e três grandes aeroportos, foi apresentada no encontro. O Estado do Rio tem mais de R$ 111 bilhões de investimentos públicos e privados em andamento. Entre os projetos estratégicos em desenvolvimento está o Porto do Açu, condomínio industrial com capacidade para se tornar o segundo porto brasileiro e Zona de Processamento de Exportação (ZPE).

“O Rio de Janeiro também é referência em energia limpa e já realiza estudo para implantar eólicas offshore. São 15 projetos em fase de licenciamento. O Rio aposta na energia solar e já está entre os dez estados de maior geração no Brasil. Além disso, temos capacidade para produção de hidrogênio verde e azul”, finalizou o governador.