Castro diz que investimento em energia renovável é fundamental para o Estado

Matéria publicada em 13 de maio de 2023, 09:10 horas

“O futuro do Rio de Janeiro é a economia verde”. O propósito do governo foi ressaltado pelo governador Cláudio Castro na conferência Latam GRI Infra & Energy 2023, na quinta-feira (11), em Nova Iorque. No evento, foram expostas as políticas energéticas e as oportunidades do mercado no Estado do Rio.

-O Rio de Janeiro vive um novo momento. Recuperamos o protagonismo nacional e a confiança da sociedade e do empresariado. Agora, estamos prontos para o futuro, que é a economia verde. A energia renovável é barata e gera economia, empregos e renda para a população – explicou o governador.

Para Cláudio Castro, algumas das vantagens do Rio de Janeiro em relação ao setor verde são a infraestrutura para atender as demandas e a possibilidade de crescimento da carteira de investimentos, que hoje conta com mais de US$ 150 bilhões nas áreas de petróleo e gás, energia eólica, e ainda biomassa, biogás e biometano.

– Com os esforços do governo, estamos transformando o Rio de Janeiro em um hub energético. Somos o maior produtor de gás natural do país, com 73% da produção. O estado tem ainda a segunda maior infraestrutura de distribuição e transporte do Brasil, com 6.300 km de extensão de malha de gasodutos – explicou.

No painel sobre o tema, o secretário de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, detalhou a implantação do novo mercado de gás, cujo objetivo é criar condições para a redução de preço. A estratégia incentiva a competitividade e, em consequência, a queda dos preços, além de contribuir para a atração de investimentos e o desenvolvimento econômico.

–A proposta é abrir o mercado, permitindo que grandes consumidores de gás (indústrias, postos de GNV e comércio, por exemplo) comprem gás não só do distribuidor, mas também diretamente do produtor, por meio da figura do comercializador – afirmou Hugo Leal.