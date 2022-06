Castro e Drable visitam obras do Restaurante Popular, em Barra Mansa

Matéria publicada em 14 de junho de 2022, 23:30 horas

Reabertura da unidade está prevista para agosto, com oferta de mil cafés da manhã e mil almoços por dia

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, recebeu na noite desta terça-feira, 14, a visita do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Além de participarem de compromissos políticos, juntos percorreram ruas centrais e visitaram as obras do Restaurante Cidadão Irmã Ruth, mais conhecido como Restaurante Popular. Os deputados estaduais Marcelo Cabeleireiro e Max Lemos; e secretários municipais acompanharam Drable e Castro.

No Restaurante Popular, verificaram o andamento das obras que estão previstas para serem concluídas até o fim de julho e inauguradas em agosto. A reforma e modernização da unidade representam um investimento de R$4,5 milhões. O local foi desativado em 2015 devido à grave crise financeira do estado.

– O Rio de Janeiro passa por uma grande concertação. Por muitos anos o governo estadual terceirizou para as prefeituras todo o trabalho social. O nosso grande trabalho hoje é ajudar as prefeituras a ajudar a levar dignidade ao nosso povo. Nossa segurança alimentar é fundamental para que todos tenham capacidade de retomar suas vidas. Ficamos muito felizes de trabalhar em conjunto com o Governo Federal, Prefeituras e Assembleia Legislativa. Esse restaurante vai ser o símbolo dessa parceria em Barra Mansa – disse Castro.

Após os trabalhos de reforma, o governo estadual enviará à cidade os equipamentos, eletrodomésticos e mobiliários para compor o Restaurante Popular. Inicialmente, a unidade terá capacidade para servir mil cafés da manhã e mil refeições na hora do almoço.

– Graças a determinação do governador para colocar o estado do Rio nos eixos, estamos com esta obra em estágio avançado e, em breve, poderemos reabrir as portas e servir milhares de refeições. Isso é bom para Barra Mansa e é sinal de que o estado do Rio de Janeiro voltou aos eixos. Temos tantas coisas boas pela frente e a expectativa de um futuro muito melhor para nossa cidade – disse Drable, agradecendo o apoio de Cláudio Castro.

O prefeito aproveitou para citar outras obras em andamento que contam com a parceria do governo estadual.

– Hoje (terça-feira, 14), nós licitamos o maior ginásio do Sul Fluminense, aqui em nosso município. Também construiremos o Hospital Municipal, o novo Parque da Cidade e faremos a remodelagem do Centro. Teremos uma nova cidade para criar nossos filhos – destacou.

Restaurante Popular

De acordo com o governo municipal, desde o início dos serviços, em 15 de fevereiro deste ano, a empresa responsável pelas obras no Restaurante Popular, contratada pelo governo estadual, já efetuou uma série de intervenções, como: recuperação das portas de aço e do piso de alta resistência; impermeabilização da fachada do imóvel e da laje da cozinha; troca de piso da câmara fria; instalação de portas de alumínio nos banheiros; substituição da cobertura da área da claraboia; testagem dos tanques de gás para evitar e prevenir vazamentos; reposição dos azulejos das paredes; desobstrução da rede de água e esgoto e substituição total da cobertura do imóvel por telhas de aço galvanizado.

Nos próximos dias estão previstas a instalação de novas torneiras na cozinha e banheiros; a substituição das fechaduras e a revisão geral da parte elétrica do restaurante. Também passarão por serviços de melhorias a caixa d’água e a fachada de policarbonato translúcida.