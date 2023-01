Castro e Pampolha tomam posse na Alerj neste domingo - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2023, 07:32 horas

Solenidade vai ocorrer no Palácio Tiradentes, antiga sede do Parlamento fluminense, e será conduzida pelo presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT).

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) realiza, neste domingo (01/01), a partir das 9h, a cerimônia de posse do governador eleito Cláudio Castro e do vice-governador eleito Thiago Pampolha. A solenidade vai ocorrer no Palácio Tiradentes, antiga sede do Parlamento fluminense, e será conduzida pelo presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT). A cerimônia, restrita aos veículos credenciados, será transmitida ao vivo pela TV Alerj (canal aberto 10.2 UHF digital, canal 12 da NET) e pelo canal no Youtube.