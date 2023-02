Castro e Tutuca buscam investidores para o turismo do Estado do Rio - Diário do Vale

Castro e Tutuca buscam investidores para o turismo do Estado do Rio

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2023, 07:50 horas

Participação do setor na economia está em 5,49% e meta para os próximos 10 anos é chegar a 12%

Rio e Lisboa – O governador Cláudio Castro apresentou, nesta sexta-feira (03/02), os programas de fortalecimento do turismo fluminense para investidores, empresários e operadores do trade turístico brasileiro e europeu, durante o Encontro de Promoção do Turismo do Rio de Janeiro, em Lisboa. O Governo do Estado está desenvolvendo ações promocionais das 12 regiões fluminenses, além de investir em melhorias na infraestrutura das cidades e na capacitação de profissionais. No evento, o governador falou ainda sobre a experiência do Rio de Janeiro como sede da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que este ano acontece em Portugal.

– O turismo é um importante setor para o Rio de Janeiro. É fundamental para movimentar a economia, gerando emprego e renda e atraindo novos negócios. A participação do turismo no PIB do estado chega a 5,49%, e a nossa meta para os próximos 10 anos é atingir até 12%. Empregamos mais de 220 mil pessoas na área, e estamos trabalhando para chegar a 800 mil empregos diretos. Por isso, nos preparamos com novas ações para receber os mais de 14 milhões de turistas estrangeiros e brasileiros que têm como destino o Estado do Rio – disse Castro.

Para reconduzir o Rio de Janeiro ao patamar de competitividade com outros destinos no cenário mundial, o governo estadual criou o Apaixone-se pelo Rio e o TurismoRJ +10. O conjunto de ações para os próximos 10 anos prevê um programa de qualificação profissional em parceria com universidades, Sistema S e outras instituições. A iniciativa inclui ainda investimentos em infraestrutura, como sinalização e segurança turística, e apoio à construção, reforma e ampliação de aeroportos, rodoviárias, portos e marinas.

JMJ

O Rio de Janeiro participará da Jornada Mundial da Juventude, o maior evento católico do mundo, que vai acontecer em Lisboa, de 1º a 6 de agosto. A ideia é realizar, na Torre de Belém, uma feira, com estandes de gastronomia, hotelaria, artesanato, ativações de parceiros e dos santuários do Rio de Janeiro, principalmente o Cristo Redentor. O Governo do Rio apoiará o evento de dez dias, importante para divulgar o turismo religioso do estado.

– Será também uma grande lembrança dos 10 anos da JMJ no Rio de Janeiro, a primeira com o Papa Francisco. É a chance de se aproveitar os laços históricos, culturais, geográficos e económicos que existem entre Brasil e Portugal – ressaltou Cláudio Castro.

Aumento da oferta de voos

Durante o Encontro do Turismo, que contou com a participação de representantes da TAP, o governador ressaltou sobre os planos de fechar uma parceria com a empresa aérea portuguesa para ampliar a oferta de voos entre Rio-Lisboa.

– Estamos trabalhando, com o governo federal, para retomar o protagonismo econômico e turístico do Aeroporto Internacional do Galeão. Além disso, o Governo do Estado está atuando forte na ponta, com as companhias aéreas e operadores de turismo, para aumentar a oferta de voos internacionais para o Rio – explicou Castro.

Retorno de grandes eventos

No evento, foram apresentados ainda os atrativos e o calendário de eventos dos 92 municípios. Após a crise provocada pela pandemia da Covid-19, o estado voltou a receber grandes eventos, como a Stock Car, a Copa Davis, o Rio Open de tênis e o Rock in Rio. Este ano, serão realizadas feiras de turismo em diversos estados e países, como a Fitur, edição internacional que aconteceu em janeiro, em Madrid, na Espanha. Segundo o secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, o Rio de Janeiro vem se consolidando como destino também de encontros voltados para os negócios.

– O Rio tem vocação natural para o turismo de lazer, o mais tradicional. Mas o nosso estado vem se fortalecendo também no turismo de negócios, que são feiras e congressos. No Encontro de Turismo, aqui em Lisboa, mostramos para o trade a nossa capacidade de receber grandes eventos. Esse ano, por exemplo, sediaremos a 50ª edição da Abav Expo, a maior feira de turismo na América Latina, em setembro, e o Web Summit Rio, maior encontro de tecnologia e inovação do mundo, em maio – afirmou o secretário.

Também participaram do Encontro de Promoção do Turismo do Rio de Janeiro o secretário da Casa Civil, Nicola Miccione, e o presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo de Almeida.

Lide

Neste sábado (04/02), o governador participa da Conferência do Lide – Grupo de Líderes Empresariais. Castro apresenta as oportunidades de negócios no Estado do Rio no painel “Economia e Mercados: Comércio Bilateral, ESG, Turismo, Energia, Tecnologia e os Negócios entre Brasil e União Europeia”, mediado pelo jornalista Merval Pereira. O congresso começou nesta sexta-feira e foi aberto pelo ex-presidente da República, Michel Temer, e o presidente do Lide, o empresário João Doria Neto.