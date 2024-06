Castro inaugura obras e reafirma compromisso com o interior do Estado

Sul Fluminense – O governador Claudio Castro esteve nesta sexta-feira (7) na região Sul Fluminense participando de inaugurações em Pinheiral, Rio Claro e Quatis, acompanhado de secretários de Estado, do deputado federal Dr. Luizinho, prefeitos e políticos locais. Castro destacou a importância do trabalho conjunto com os prefeitos e reafirmou seu compromisso em fortalecer o interior do estado, tornando-o capaz de oferecer serviços de qualidade e atraente economicamente para investimentos.

“Eu assumi o governo no final da pandemia e, conversando com outros governadores, perguntei o que fizeram para superar essa crise. Foi impressionante que os estados que conseguiram passar pela COVID-19 de forma tranquila foram aqueles com interiores fortes, economicamente pujantes, onde a população não precisava se deslocar muito para ter acesso a saúde, educação e emprego. Este virou o nosso mote: fortalecer o nosso interior. Sobretudo agora, com a nova reforma tributária, o Rio de Janeiro será um dos estados mais atrativos para investimentos, e precisamos transformar essa atratividade em realidade. Isso só acontecerá com uma infraestrutura de estradas, saúde, educação e ciência e tecnologia. Por isso, estamos fazendo esses investimentos para que o Rio seja atrativo para empresas e para quem vive aqui”, disse o governador.

O primeiro compromisso do dia foi a inauguração da reforma do Pronto Socorro Municipal, localizado no Complexo Hospitalar de Pinheiral. A cerimônia contou com a presença do prefeito Ednardo Barbosa, da secretária estadual de Saúde Claudia Melo; do secretário estadual de Turismo Gustavo Tutuca; do deputado federal Dr. Luizinho; do deputado estadual Munir Neto; do prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, e de vereadores locais.

Castro lembrou que Pinheiral recebeu R$ 6 milhões do governo estadual, dos quais R$ 1,6 milhão foi destinado à reforma do Pronto Socorro, incluindo a substituição de telhados, instalação de coberturas externas e pinturas internas, para proporcionar um ambiente mais seguro e de qualidade para pacientes e profissionais. Os demais recursos estão sendo usados na reforma do Hospital e Maternidade Aurelino Gonçalves Barbosa, com inauguração prevista para setembro, e na aquisição de equipamentos como computadores, mobiliário, equipamentos médicos, macas e um raio-x portátil.

Os recursos foram obtidos a partir de uma solicitação do secretário de Turismo e deputado estadual Gustavo Tutuca, que comemorou a realização das obras. “Estou muito feliz em estar aqui. Agradeço ao governador Cláudio Castro, ao deputado Luizinho e à Dra. Claudia por atenderem nosso pedido. A equipe do prefeito Ednardo trouxe a demanda de requalificar este espaço do Pronto Socorro e todo o complexo hospitalar de Pinheiral. Entregamos uma obra de qualidade que dará dignidade à população atendida e aos profissionais que trabalham aqui”, disse Tutuca.

Segundo o governo municipal, o ambiente do Pronto Socorro, que atende diariamente 150 pessoas, foi projetado para garantir a mobilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, com rampas de acesso, banheiros adaptados e espaço para cadeiras de rodas. O ambulatório municipal, também localizado no complexo hospitalar, está passando por reformas com recursos municipais e atualmente oferece mais de 20 especialidades médicas e odontológicas. Após a reforma, contará com mais consultórios e oferecerá cerca de 2.500 consultas especializadas e 1.200 exames mensais.

O prefeito Ednardo Barbosa celebrou as conquistas do seu governo, anunciou outras inaugurações e parabenizou a cidade pelo seu aniversário. “Chego ao meu último ano de governo com várias entregas para a cidade, iniciando as comemorações dos 29 anos de Pinheiral. No dia 13, entregaremos a Casa do Idoso, no dia 14 a creche no bairro Cruzeiro e no dia 15 o Castramóvel, localizado nas Ruínas. Agradeço a todos que estão conosco e desejo um feliz aniversário à nossa cidade”, disse o prefeito.

O governador Cláudio Castro também participou de inaugurações em Rio Claro e Quatis. Em Rio Claro, o governador e sua fizeram a entrega simbólica da obra na Estrada dos Pinheiros, financiada com recursos do Governo do Estado e já em funcionamento. O prefeito Babton Biondi expressou sua gratidão ao governador não apenas por essa obra, mas também por outras, como a ponte no Rio das Pedras, em Santana.

Em Quatis, Claudio Castro visitou a obra de contenção de encostas na RJ 159 e participou da entrega da pavimentação na Estrada Quatis x Vargem Grande. Também houve a cerimônia de entrega do cheque para a construção do Hospital Municipal, simbolizando 60% do valor total do investimento, que é de mais de R$ 16 milhões.