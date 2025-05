Castro propõe acordo de cooperação entre Governo do Rio e Agência Antidrogas dos EUA

Estado do Rio – Em missão a Nova York, o governador Cláudio Castro propôs, nesta sexta-feira (9), um acordo de cooperação com a Agência Antidrogas (DEA), dos Estados Unidos, para fortalecer as políticas de combate ao tráfico de drogas. A ideia é realizar um cruzamento de dados para prevenir o crescimento das organizações criminosas.

“Vamos unir nossos agentes aos do DEA, que tem escritório no Rio de Janeiro. Firmar um memorando de intenções com o Departamento Antidrogas dos Estados Unidos será extremamente enriquecedor, porque estamos falando de uma divisão com expertise reconhecida em todo o mundo por operações com o desmantelamento do Cartel de Medellín e a prisão e extradição de Joaquín “El Chapo” Guzmán, por exemplo. Essa parceria permitirá aprimorarmos os nossos conhecimentos e estratégias para continuarmos aperfeiçoando as ações do Estado contra o tráfico de drogas em todo o território fluminense”, afirmou Castro.

Além de investigar o tráfico de drogas, as atividades do DEA também incluiem a prisão de traficantes de organizações criminosas envolvidas com drogas ilegais, erradicar plantações de drogas; colaborar com as agências internacionais em operações de combate ao narcotráfico; e controlar substâncias químicas usadas na fabricação de drogas.

As operações realizadas pelas Forças de Segurança resultaram, em 2024, de acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP), em 23.930 registros de apreensão de drogas. No primeiro trimestre deste ano, já foram registradas 6.090 apreensões de entorpecentes, um aumento de 5% em relação ao mesmo período de 2024.

“Os resultados têm refletido o esforço contínuo das nossas forças de segurança. Aumentar a presença policial e a efetividade das ações é essencial para enfraquecer o tráfico e proteger a população”, afirmou Castro.