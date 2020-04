Católicos celebram a Semana Santa através das redes sociais

Matéria publicada em 10 de abril de 2020, 15:52 horas

Sul Fluminense – Desde o último dia 05, as paróquias e setores da diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda estão celebrando a Semana Santa. Neste ano, a semana mais importante dentro do calendário litúrgico está acontecendo de forma diferente. Em meio a pandemia do Coronavírus que afeta o Brasil e o mundo, a recomendação dos órgãos de saúde é de celebrações sem a presença de fiéis nas igrejas, evitando aglomerações e riscos de contágio.

Os padres estão celebrando nas igrejas e capelas, com o mínimo necessário das equipes de liturgia, e os fiéis estão acompanhando de suas casas, por meio das redes sociais da diocese, rádio e das TVs católicas.

Nesta Sexta-Feira Santa, dia da celebração da Paixão de Cristo, a apresentação e adoração da Santa Cruz será feita de forma simples à frente do altar. Os fiéis são convidados a viver esse momento de reflexão de suas casas, acompanhando a programação transmitida para que possam fazer seu momento de oração pessoal. A transmissão começou às 15h. Já no Sábado Santo alguns ritos também serão alterados, sem o acendimento do fogo e a realização de procissão. A transmissão será às 19h.

O Domingo de Páscoa, dia da festa da Ressurreição, será celebrado dia 12. Dom Luiz Henrique presidirá a Santa Missa que será transmitida às 9h.

– Acima de tudo, continuemos a demonstrar nossa proximidade com o povo de Deus neste momento de grande tribulação, por meio das missas diárias, acolhendo as intenções de nossos fiéis e empenhando-nos para que todos os lares Cristãos, Igrejas Domésticas, pelas redes sociais, possam experimentar o consolo da fé – reforça dom Luiz Henrique.

Veja os horários das transmissões nas paróquias:

– Barra Mansa

10/4- Sexta-feira Santa

15h- Celebração da Paixão do Senhor

18h- Meditação das sete palavras de Jesus na Cruz

11/4- Sábado Santo

19h- Vigília Pascal

12/4- Domingo de Páscoa

9h30- Santa Missa

17h- Santa Missa

– Resende

10/4- Sexta-feira Santa

15h- Liturgia da Paixão e Morte de nosso senhor Jesus Cristo seguida de passagem de enterro

11/4- Sábado Santo

8h- Celebração das dores de Maria

19h- Vigília Pascal

12/4- Domingo de Páscoa

9h- Santa Missa

19h- Santa Missa

– Volta Redonda

* Paróquia Nossa Senhora das Graças

10/4- Sexta-feira Santa

15h- Celebração da Paixão do Senhor

11/4- Sábado Santo

9h- As Sete Dores de Maria

19h- Vigília Pascal

12/4- Domingo de Páscoa

9h- Santa Missa

* Paróquia Santa Cecília

10/4- Sexta-feira Santa

15h- Celebração da Paixão do Senhor

18h- Via Sacra

11/4- Sábado Santo

19h- Vigília Pascal

12/4- Domingo de Páscoa

9h- Santa Missa

* Paróquia Nossa Senhora da Conceição/ Paróquia Santo Agostinho

10/4- Sexta-feira Santa

15h- Celebração da Paixão do Senhor

11/4- Sábado Santo

20h- Vigília Pascal

12/4- Domingo de Páscoa

8h- Santa Missa

* Paróquia São Luis Gonzaga

10/4- Sexta-feira Santa

15h- Celebração da Paixão do Senhor- Com. Divino Espírito Santo/ São Luis Gonzaga

11/4- Sábado Santo

19h- Vigília Pascal- Com. Divino Espírito Santo/ São Luis Gonzaga

12/4- Domingo de Páscoa

7h- Santa Missa

19h- Santa Missa

* Paróquia São Sebastião

10/4- Sexta-feira Santa

15h- Celebração da Paixão do Senhor

21h- Reflexão sobre as últimas Palavras do Senhor

11/4- Sábado Santo

21h- Vigília Pascal

12/4- Domingo de Páscoa

11h- Missa Pascal

* Paróquia Santo Antônio

10/4- Sexta-feira Santa

15h- Celebração da Paixão do Senhor

11/4- Sábado Santo

9h- Meditação das Dores de Nossa Senhora

19h- Vigília Pascal

12/4- Domingo de Páscoa

9h- Meditação das Dores de Nossa Senhora

19h- Vigília Pascal

Paróquia São Paulo Apóstolo

10/4- Sexta-feira Santa

15h- Celebração da Paixão do Senhor

11/4- Sábado Santo

19h- Vigília Pascal

12/4- Domingo de Páscoa

9h- Santa Missa

– Pinheiral

* Paróquia Nossa Senhora da Conceição

10/4- Sexta-feira Santa

15h- Celebração da Paixão do Senhor

11/4- Sábado Santo

18h- Vigília Pascal

12/4- Domingo de Páscoa

18h- Santa Missa