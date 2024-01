Cavalgada de São Sebastião deve reunir mais de mil pessoas em BM

Barra Mansa- No próximo domingo (21), a partir das 9h, será realizada em Barra Mansa a 10ª edição da Cavalgada em Louvor São Sebastião, que faz parte das festividades do santo padroeiro do município. De acordo com a organização do evento, a Cavalgada deve reunir mais de mil pessoas e a expectativa é de que 400 cavaleiros participem da festa. A Cavalgada de São Sebastião será aberta para a participação de motociclistas e motoristas, conduzindo os seus respectivos veículos, para acompanhar a comitiva.

O evento começa com a concentração dos cavaleiros no Rancho Carrapato, no bairro Cantagalo, onde será servido um café da manhã e dada uma benção por um padre para a saída do grupo. Os cavaleiros trafegarão pelas estradas, ruas e avenidas da cidade e passarão pela Igreja Matriz de São Sebastião, no Centro, onde receberão outra benção e depois retornarão para o Rancho Cantagalo.

Fátima Pimentel, que é uma das organizadoras do evento, frisou que é importante os cavaleiros prepararem os seus animais para a Cavalgada e destacou que a festa ajuda a movimentar o comércio e a economia da região.

“É importante que os cavaleiros preparem os seus animais para a Cavalgada. Durante o evento eles terão água à vontade e sombra, cada cavaleiro é responsável por levar os alimentos do seu animal. A Cavalgada também movimenta o comércio de agropecuárias e lojas do segmento country da região, reúne cavaleiros de outras cidades, o que mostra o retorno que o evento dá à economia”, disse Fátima.

Música e diversão

Após a Cavalgada, haverá almoço e muita música com shows das bandas Brabos do Forró, Os Vaqueiros, Banda Pé Quente, DJ Vital e DJ Lucas, até às 22h. Segundo Fátima Pimentel, os cavaleiros montados e comitivas uniformizadas na concentração e no café da manhã receberão ticket para o almoço e pulseira para o evento. Ingressos para os que desejam prestigiar o evento serão vendidos a R$ 10 para mulheres e R$ 15 para homens. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (24) 99880-6680.

“É maravilhoso e muito emocionante encontrar amigos nesta data com suas famílias, ver crianças que se tornaram jovens, que hoje já são pais de família e que trazem seus filhos para participar da Cavalgada. Este é um evento que enche meu coração de alegria; é uma manifestação fé e tem uma energia indescritível. Faço eventos há mais de 30 anos e este é o que ainda me dá aquele friozinho na barriga. Convido a população da região para prestigiar a nossa Cavalgada”, finalizou Fátima Pimentel.