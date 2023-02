‘Caveirão’ do 28º BPM vai rodar pela região no Carnaval - Diário do Vale

‘Caveirão’ do 28º BPM vai rodar pela região no Carnaval

Matéria publicada em 18 de fevereiro de 2023, 00:43 horas

Sul Fluminense – O “Caveirão” do 28º BPM vai circular por áreas das quatro cidades cobertas pelo batalhão durante o Carnaval: Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral e Rio Claro. Por estratégia, o comandante do batalhão, coronel Ronaldo Martins, não revela a cidade em que o veículo vai estar a cada dia.

Nesta sexta (17) o “Caveirão” está no bairro Eucaliptal, na Praça Amélia Diogo. Segundo as informações recebidas pelo DIÁRIO DO VALE, a decisão sobre os próximos destinos dependerá da necessidade.