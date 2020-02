‘Caveirão’ já está em teste nas ruas de Angra

Matéria publicada em 19 de fevereiro de 2020, 11:05 horas

Angra dos Reis – O 33º Batalhão da Polícia Militar (Angra dos Reis) já conta em sua frota com um veículo blindado para atuar em operações de segurança nas comunidades controladas por facções criminosas. O “Caveirão”, que pertencia ao 27º batalhão (Santa Cruz), passou por um processo de manutenção e reforço antes de ficar pronto para voltar à ação.

Nesta semana, foram feitas rondas de teste com o Caveirão em algumas localidades de Angra. Policiais militares do batalhão, inclusive, foram treinados especialmente para dirigir e formar a equipe que vai agir com o veículo.

O veículo, porém, só estará em operação após o Carnaval devido ao alto índice de pessoas nas ruas nesse período. Essa será a regra, salvo casos extremos de resgate a policiais que estejam cercados em caso de confronto.