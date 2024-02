CBF anuncia Rodrigo Caetano como Coordenador das Seleções Masculinas

Rio de Janeiro – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira (16), Rodrigo Caetano, 53 anos, ex- Atlético-MG, como novo Coordenador Executivo Geral das Seleções Masculinas. Ele estará à frente do setor que comanda a Seleção Principal e os times Sub-15, Sub-17 e Sub-20 da Amarelinha.

Caetano trabalhará com o técnico Dorival Júnior nos próximos desafios que a Seleção Brasileira terá pela frente que são: Copa América no meio deste ano nos Estados Unidos e a sequência das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Caberá a ele planejar todo o calendário das Seleções de Base.

Gaúcho, Rodrigo possui passagens de destaque como executivo de futebol no Brasil e já trabalhou em grandes clubes como: Grêmio, Vasco, Fluminense, Flamengo, Internacional e Atlético-MG