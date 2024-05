CBF anuncia suspensão da 7ª e 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Nacional – A Confederação Brasileira de Futebol anunciou na noite desta quarta-feira (15) que acatará o pedido de 15 dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro Masculino. A suspensão será até o dia 27 de maio. Os clubes se solidarizaram com o pedido da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), que solicitou a paralização do campeonato diante da tragédia ambiental no Rio Grande do Sul e da impossibilidade dos clubes gaúchos em treinar e realizarem partidas.

As partidas envolvendo o Grêmio, o Internacional e o Juventude já vinham sendo adiadas no Brasileirão e nas demais competições disputadas pelos três clubes. Apesar dos pedidos da FGF e também dos três clubes gaúchos, a CBF só acatou a decisão diante do endosso de outros 12 clubes da Competição.

Junto com Grêmio, Internacional e Juventude estão o Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Athletico Paranaense, Bahia, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Vasco e o Vitória.

Até o momento, as demais competições seguem sem alterações no calendário, ainda que sejam igualmente afetadas pelos acontecimentos no Rio Grande do Sul. Contra a paralização estão o Flamengo e os quatro representantes paulistas, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Red Bull Bragantino.

A CBF declarou a suspensão do Campeonato Brasileiro por meio de nota, divulgada à imprensa e nas redes sociais da confederação, confira um trecho da nota da CBF:

“A CBF, como entidade nacional de administração do desporto, se solidariza com cada vítima desse evento catastrófico, ressaltando que está empreendendo todos os esforços, no âmbito nacional e internacional, que estão ao seu alcance para colaborar com o povo gaúcho nessa drástica crise através de ações e iniciativas, sem prejuízo de outras que ainda serão desenvolvidas, caso necessário.”