CBF apresenta novidades para o Brasileirão 2024

Rio –

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aprovou na última terça-feira (5), durante o Conselho Técnico, novidades que passarão a valer nesta edição do Brasileirão. Os capitães dos 20 clubes da Série A participaram da reunião de forma remota.

A competição começará no dia 13 de abril e tem o seu encerramento previsto para o dia 8 de dezembro.

Dentre as novidades estão:

– Criação do Troféu Roberto Dinamite: A premiação será dada ao artilheiro do campeonato, que também receberá um prêmio em dinheiro.

– Paralisação do Campeonato nas Datas FIFA: Pela segunda vez na história a competição será paralisada durante as partidas da Seleção Brasileira. Os clubes que tiverem jogadores convocados terão um intervalo de 48h entre os seus jogos.

– Árbitros explicarão decisões da decisão aos torcedores:Os árbitros explicarão as decisões revisadas pelo VAR aos torcedores presentes nos estádios nos jogos da competição, as decisões serão comunicadas pelos mesmos microfones que já usam. Esta foi uma aplicação testada na final da Supercopa e Feminina e a Comissão de Arbitragem da CBF, recebeu autorização da FIFA, para implantar a medida no Brasileirão.

– A bola da competição terá um novo design, nas cores: azul, branca, verde e amarela.

Advertisement

– Os clubes poderão inscrever até nove jogadores estrangeiros.