CBF define como vai recuperar partidas atrasadas

“Nem os clubes do Rio Grande do Sul colocaram essa possibilidade (de não ter rebaixamento)”, destacou Júlio Casares.

Nacional – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), definiu nesta segunda-feira (27), que usará datas Fifa e inversões de mando de campo para remarcar as partidas que foram adiadas por causa das enchentes no Rio Grande do Sul.