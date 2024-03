CBF homenageia Roberto Dinamite

Rio –

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), anunciou na tarde desta terça-feira (5), durante o congresso técnico com representantes dos 20 clubes que disputarão a Série A do Brasileirão, a criação do troféu Roberto Dinamite, que será entregue ao jogador que for o artilheiro da competição.

Dinamite é o maior ídolo da história do Vasco, disputou duas Copas do Mundo pela Seleção Brasileira (1978 e 1982), foi vice campeão da Copa América em 1983 e marcou 25 gols com a amarelinha.

É uma das grandes lendas do futebol mundial e marcou 190 gols em campeonatos brasileiros.

Em entrevista ao site da CBF, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, citou o legado de Dinamite e disse que considera justa a homenagem.

“O Roberto Dinamite é uma das maiores lendas do futebol mundial. Ele conseguiu um feito fantástico ao se sagrar o maior artilheiro de todos os tempos do Campeonato Brasileiro. Por tudo isso, nada mais justo que eternizar esse recorde dando o nome deste craque ao troféu do artilheiro da competição”, disse Ednaldo.

