CCR NovaDutra distribui kit de alimentos para caminhoneiros na Via Dutra, em Resende

Matéria publicada em 11 de Maio de 2020, 10:33 horas

Campanha distribuirá mais de 30 mil produtos em quatro pontos de apoio instalados no eixo RJ-SP

Resende – A CCR NovaDutra e a Santa Helena iniciaram uma campanha de doações de alimentos para apoiar caminhoneiros que passam pela Rodovia Presidente Dutra. A distribuição ocorrerá a partir desta segunda-feira (11) em quatro pontos de apoio instalados no eixo Rio de Janeiro-São Paulo, sendo que um deles será na balança do município de Resende, na altura do km 301, pista sentido São Paulo.

Serão distribuídos mais de 30 mil itens entre biscoitos, salgados feitos com amendoim e doces, em kits para os profissionais do volante, que são um tipo de contribuição para que continuem trabalhando para abastecer o país.

De acordo com a CCR, a iniciativa compõe o Plano de Apoio ao Caminhoneiro, que já foi responsável por mais de 230 mil atendimentos que incluem a oferta de vales-refeições, kits de alimentação e higiene, auxílio médico, vales-banhos, desinfecção de cabines e verificação de lâmpadas de caminhões.