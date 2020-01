CCR NovaDutra recuperou mais de 220 km de pistas em 2019

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2020, 08:49 horas

Serviços foram realizados nos trechos que passam por São Paulo, Guarulhos, Alto Tietê e Vale do Paraíba

Sul Fluminense – A CCR NovaDutra, concessionária que administra a Rodovia Presidente Dutra, realizou serviços de recuperação e manutenção em mais de 220 quilômetros de faixas, ou pistas, nos dois sentidos da Via Dutra, no ano de 2019. No trecho fluminense, os serviços se concentraram principalmente na região Sul Fluminense.

A execução de melhorias viárias tem o objetivo de proporcionar cada vez mais fluidez no tráfego, segurança e conforto aos usuários da rodovia.

Para escolher os locais que receberão os serviços de recuperação e manutenção, o Centro de Pesquisas Rodoviárias (CPR) da CCR NovaDutra, localizado em Santa Isabel (SP), que avalia quatro parâmetros determinados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O trabalho é necessário porque os trechos de uma rodovia podem sofrer desgaste conforme algumas variáveis, como quantidade de veículos em circulação, materiais utilizados na obra, tipo de solo, clima, entre outros.

Um destes parâmetros é a condição superficial da rodovia, se ela apresenta alguma irregularidade como fissura, por exemplo. Também são verificados o conforto e a segurança que o pavimento oferece ao usuário da rodovia. Somente após esse processo, é realizado o serviço de recuperação do pavimento na rodovia.

– A manutenção de pavimento é muito importante para garantir a segurança da rodovia, uma vez que o surgimento de fissuras pode levar à infiltração de água, resultando na formação de buracos e crateras. Esse tipo de problema na pista prejudica os veículos e pode acarretar em acidentes – ressalva Virgílio Leocádio, Gestor de Atendimento da CCR NovaDutra.