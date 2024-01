CCR pede atenção aos motoristas na Rio-Santos nos períodos de chuvas

Sul Fluminense – A CCR SP emitiu um alerta na tarde desta terça-feira (23), sobre os cuidados que os motoristas devem ter com período de chuvas na Rio-Santos. A Defesa Civil de Angra dos Reis informou nesta terça-feira sobre a possibilidade de grandes acumulados de chuva nas próximas 24 horas, podendo passar dos 100 milímetros.

De acordo com o alerta, existe a previsão de chuva forte em toda a extensão da via, a partir da tarde desta terça-feira (23), até quarta-feira (24). A concessionária pede ainda que os motoristas evitem parar no acostamento. As condições de tráfego pode ser consultados pelo WhatsApp (11) 2795-2238.

Queda de Árvores

Na manhã desta terça-feira, três árvores caíram ao longo da BR-101, nos KM 457, 460 e 462, ocupando a faixa no sentido São Paulo. As arvores foram retiradas e a via liberada.