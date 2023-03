CCR RioSP adquire nova frota de veículos de resgate - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de março de 2023, 15:34 horas

Rio de Janeiro – A CCR RioSP adquiriu 21 novas viaturas de resgate e salvamento, além de seis motos resgates equipadas para dar o primeiro atendimento às vítimas de acidente e casos clínicos. A concessionária espera aperfeiçoar e proporcionar um atendimento rápido aos clientes da Via Dutra (BR-116) e da Rio-Santos (BR-101).

As novas viaturas foram equipadas para atender as mais diversas ocorrências na rodovia podendo transportar duas vítimas de forma segura. Os veículos também possuem uma área de salvamento totalmente separada da área de atendimento, construída para comportar todos os materiais e equipamentos de salvamento veicular, garantindo ergonomia da equipe e agilidade no atendimento.

A equipe de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) da CCR RioSP é composta por mais de 250 profissionais, entre médicos, enfermeiros e socorristas.