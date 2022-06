CCR RioSP espera mais de 465 mil veículos, na Via Dutra, durante o feriado prolongado de Corpus Christi

Matéria publicada em 14 de junho de 2022, 15:13 horas

Rio e São Paulo- Para o feriado de Corpus Christi, a CCR RioSP prevê um aumento no volume de tráfego na Via Dutra (BR-116), entre os dias 15 e 16, saída do feriado, nos dois sentidos da rodovia. A previsão é que mais de 465 mil veículos deixem as capitais São Paulo e Rio de Janeiro neste que é o último feriado prolongado de 2022.

Confira a previsão de movimento de veículos na via Dutra durante o feriado:

Previsão de tráfego na saída – São Paulo

Quarta-feira (15/06) Horário de pico das 15h às 21h 9.072 veículos por hora

Quinta-feira (16/06) Horário de pico das 6h às 14h 7.480 veículos por hora

Previsão de tráfego no retorno à capital Paulista

Domingo (19/06) Horário de pico das 15h às 21h 8.224 veículos por hora

Previsão de tráfego na saída – Rio de Janeiro

Quarta-feira (15/06) Horário de pico das 15h às 21h 5.778 veículos por hora

Quinta-feira (16/06) Horário de pico das 7h às 12h 4.895 veículos por hora

Previsão de tráfego no retorno à capital Fluminense

Domingo (19/06) Horário de pico das 13h às 19h 4.810 veículos por hora

Confira como fica o tráfego na rodovia BR-101 (Rio-Santos) durante o feriado:

Na rodovia BR-101 (Rio-Santos), entre Ubatuba (SP) e a cidade do Rio de Janeiro, o tráfego flui pelas duas faixas da pista em toda a extensão da rodovia. Assim como ocorreu nos feriados anteriores, as obras no trecho estão suspensas para melhorar a fluidez do tráfego. No entanto, a concessionária manterá equipes de plantão para atuar em ocorrências de desobstrução de pista.

Campanha de segurança: Neblina na pista

Durante o período de maior movimento na rodovia, a CCR RioSP reforça a sua campanha de alerta e orientação sobre o período de ocorrência de neblina. Para orientar os motoristas sobre como se comportar caso realize sua viagem sob neblina, a Concessionária reforça as dicas de segurança na programação da CCRFM 107,5. Além disso, a iniciativa, também é divulgada por meio de mensagens nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) alertando sobre trechos com neblina e faixas em locais estratégicos da rodovia, com orientação aos motoristas. Também serão distribuídos folhetos com dicas para realizar uma viagem segura.

Como fazer uma viagem segura, em caso de neblina:

– Reduza gradualmente a velocidade;

– Mantenha distância segura do veículo à frente;

– Nunca utilize o farol alto;

– Nunca pare na pista. Evite parar no acostamento e, se precisar estacionar, pare fora da rodovia, em um posto de serviços;

– Nunca acione o pisca-alerta com o veículo em movimento. Os motoristas que vêm atrás podem pensar que o seu veículo parou na pista;

– Atenção às mensagens dos painéis de mensagens variáveis (PMVs) espalhados ao longo da rodovia.

Trechos com maior incidência de neblina nesta época do ano na Via Dutra:

Trecho paulista

– Entre o km 170 e o km 212 (Guararema/Santa Isabel/Arujá/Guarulhos);

– Entre o km 159 e o km 175 (Jacareí);

– Entre o km 121 e o km 157 (Caçapava/São José dos Campos);

– Entre o km 115 e o km 119 (Taubaté);

– Entre o km 87 e o km 104 (Pindamonhangaba/Taubaté);

– Entre o km 80 e o km 84 (Roseira/Pindamonhangaba);

– Entre o km 73 e o km 75 (Aparecida);

– Entre o km 59 e o km 62 (Guaratinguetá);

– Entre o km 0 e o km 50 (Queluz/Lorena).

Trecho fluminense

– Entre o km 313 e o km 333 (Itatiaia);

– Entre o km 293 e o km 304 (Resende);

– Entre o km 290 e o km 269 (Barra Mansa);

– Entre o km 258 e o km 264 (Volta Redonda);

– Entre o km 219 e o km 236 (Piraí);

– Entre o km 216 e o km 199 (Paracambi/Queimados).

